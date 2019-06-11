Назвали ТОП-5 найпопулярніших електрокарів в Україні

В Україну було завезено і поставлено на облік понад 2,5 тис. електромобілів від початку цього року.

Про це повідомляється на сайті асоціації автовиробників України "Укравтопром".

"Всього з початку року в Україну було завезено і поставлено на облік 2381 легковий і 176 комерційних електромобілів, що відповідно на 64% і 209% більше ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема у травні українці придбали і поставили на облік 643 електромобілі. З цієї кількості: легкових – 610 шт., комерційних – 33 шт. Таким чином, у порівнянні з минулим роком травневий попит на легкові електромобілі в Україні зріс майже в півтора раза, а на комерційні – на 43 відсотки.

"Травневий ринок комерційних автомобілів на електротязі складався виключно з імпортного секонд-хенду і не відрізнявся різноманітністю. Основну масу склали електромобілі моделі RENAULT Kangoo Z.E., яких було зареєстровано 31 од. Ще дві машини були NISSAN e- NV200", - додають в Укравтопромі.

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Також зауважується, що найпопулярнішим електрокаром в українців залишається NISSAN Leaf. Минулого місяця 329 ліфів поповнили автопарк країни. На другому місці TESLA Model S, автомобілі цієї моделі обрали 53 автомобілісти. Також в травневу п’ятірку найпопулярніших автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: BMW i3 – 46 шт.; FIAT 500е – 24 шт.; RENAULT Zoe – 23 шт.