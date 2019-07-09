На майданчику, де SpaceX випробовує корабель для польоту на Марс, сталася пожежа
Про це повідомляє газета Floridatoday.
Аварійні бригади відреагували на пожежу на майданчику макетів SpaceX в понеділок вдень. Невелика пожежа завдала шкоди обладнанню, постраждалих немає.
Представник міста Івонна Мартінес сказала, що екіпажі підозрюють електричну несправність як джерело пожежі. Причина розслідується.
За оцінками пожежної служби, нанесено збиток від 50 до 100 тисяч доларів.
Як повідомляв Укрінформ, керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що його команда будує одразу два космічних корабля Starship - в Техасі і у Флориді.
Корабель Starship повинен стати найбільшим в лінійці SpaceX і буде основним інструментом для перевезення корисного вантажу в планах Ілона Маска з колонізації Марса.
Фото: Emre Kelly / FLORIDA TODAY