Китай побудував свій перший марсохід

Китай заявив про завершення будівництва марсохода для першої місії КНР на Марс, запланованої на 2020 рік.

Про це повідомляє видання Global Times.

Місія передбачає вихід та обертання на орбіті Марса, посадку та переміщення поверхнею. Планується також досліджувати атмосферу, рельєф, особливості магнітного поля та геологічні характеристики планети.

Як повідомлялося раніше, в 2017 році Китай заявив, що планує відправити космічну місію на Марс і вперше провести під час неї й орбітальні, і наземні дослідження. Як уточнив головний конструктор проекту Чжа Жунцяо, робота ведеться за трьома напрямками: орбітального апарату, посадкового модуля, а також марсоходу.

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Зокрема, орбітальний апарат отримає дані про атмосферу Марса, його магнітне поле, ландшафт і температуру.

У свою чергу марсохід досліджуватиме поверхню планети і протестує обладнання для збору зразків ґрунту і скельної породи, яке буде використовуватися наступною місією.