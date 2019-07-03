У Каунасі створюється регіональний центр кібербезпеки

В рамках заходів щодо підвищення кібербезпеки, розглянутих литовським урядом 3 липня, передбачено створення Регіонального центру кібербезпеки в Каунасі.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«Серед безлічі заходів, які належить реалізувати, планується розвиток можливостей кіберзахисту - створення Регіонального центру кібербезпеки в Каунасі, сучасних систем виявлення і запобігання ранніх кіберзагроз, а також представлення недавно створеного в Збройних силах Литви батальйону систем зв'язку та інформаційних систем», - йдеться в повідомленні.

Даний план щодо посилення кібербезпеки Литви буде реалізовано у 2019-2021 роках. На нього виділяється приблизно 7 мільйонів євро з державного бюджету Литви, а також Європейського Союзу.

Затверджена у 2018 році Національна стратегія кібербезпеки Литви спрямована на істотне зміцнення кіберзахисту держави, забезпечення своєчасного реагування на інциденти в області кібербезпеки.