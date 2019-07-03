У Німеччині оштрафували Facebook на $2,3 мільйона
Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву німецького відомства.
“Facebook оштрафували на понад 2 мільйони доларів у Німеччині за надання неповної інформації щодо кількості незаконного контенту на власній платформі”, - йдеться у повідомленні.
Загалом йдеться про штраф у розмірі 2,3 мільйона доларів США.
Як заявили в Федеральному відомстві у справах юстиції, компанія не надала “повної” інформації у своєму звіті щодо незаконного контенту на своїй платформі, як, наприклад, кількість скарг пов'язаних із ненависницькими висловлюваннями.
Зазначається, що минулого року у Німеччині був ухвалений закон, який зобов'язує соцмережі кожного пів року публікувати звіт, в якому розписуються кількість отриманих скарг на незаконний контент як ненависницькі висловлювання й “фейкові новини”.
Компанії також повинні видаляти такий контент протягом 24 годин після отримання скарги. В іншому випадку їм загрожує штраф до 60 мільйонів доларів.
У Facebook, своєю чергою, повідомили, що впевнені у правильності свого поданого звіту, і додали, що розглядають можливість подати апеляцію на рішення німецького відомства.
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