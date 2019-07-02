Експерти обговорили політику Facebook у боротьбі з гібридною війною

Експерти обговорили політику Facebook у боротьбі з гібридною війною

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Укрінформ
Соцмережа Facebook упродовж кількох останніх років стала більш відкрито пояснювати громадськості свої кроки щодо протидії мови ненависті та дезінформації.

Таку думку керівник програм нових медіа ГО «Інтерньюз-Україна» Віталій Мороз висловив на засіданні “круглого столу”, організованого Міністерством інформаційної політики України та цією організацією в Укрінформі.

“Як відомо, Facebook упродовж декількох останніх років став більш відкрито комунікувати із громадськістю, зі світом, пояснювати, що він робить, щоб протидіяти мові ненависті та дезінформації. Facebook стверджує, що 5% усіх профілів у сучасній соцмережі є фейковими. Мені здається, що для України, яка перебуває у конфлікті, у нас є війна з Росією (умова гібридної війни), кількість профілів може бути значно більшою”, - сказав Мороз.

Мороз навів дані соцмережі, відповідно до яких у четвертому кварталі 2018 році на етапі створення було видалено 2,1 мільярда фейкових профілів, а в першому кварталі цього року — 2,2 мільярда.

За його словами, поки що у нашій державі є 13-14 мільйонів користувачів. “Ми є невеликою країною і на глобальному ринку маркетингу, ринку Facebook, ми не є великим гравцем, з іншого боку, такі країни, як Бельгія здані впливати на Facebook. Вони накладають штрафи... Однак в Україні немає такого досконалого законодавства, яке б дозволило якось впливати на Facebook. Тоді це вже питання до нас, чи нам потрібне таке законодавство, чи ми достатньо захищені напередодні виборів від дезінформації, яка є дуже складним феноменом, яку важко визначати”, - підкреслив він.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін розповів про досвід комунікації МІП з адміністрацією Фейсбук та окреслив найбільш проблематичні виклики. “Я вбачаю, що є дві ключові проблеми з політикою соціальної мережі саме по контенту. Особливо те, що стосується мови ненависті та дезінформації, тобто проблеми контенту. Перша проблема для мене, це те, що реакції на контент, який є шкідливий для України немає, тобто не видаляються і ніяк не караються ті користувачі, які розповсюджують мову ненависті щодо України та українців. І друга велика проблема — це те, що видаляється той контент та караються ті українські користувачі, які не мають каратися, на наш погляд. Наприклад, волонтери, українські журналісти”, - сказав він.

Золотухін зазначив, що українська сторона піднімати ці та інші запитання перед представниками соціальної мережі, а згодом Facebook призначила на посаду Policy Manager по Україні Катерину Крук.

“Це комерційна компанія. Вона є монополістом на донесення, на контроль певної інформації. Якщо монополіст ніким не контролюється та не обмежується, він вдається до зловживань. Це очевидно. Це економічні принципи роботи ринку, а не якісь контенті питання проросійськості чи не проросійськості. Я виступаю за те, щоб в українському законодавстві існував механізм, який ми можемо застосовувати проти монополіста. Чи будемо ми їх застосовувати чи ні — це вже десяте питання. У правовому сегменті має бути такий важіль”, - переконаний Золотухін.

Юрист Центру демократії та верховенства права (CEDEM) Ігор Розкладай розказав про можливості взаємодії громадянського суспільства з компанією Facebook. На його думку, тут варто встановити такі правила і досягти таких домовленостей, які будуть вигідними як для українців, так і для соцмережі.

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Розкладай повідомив, що минулого тижня у Берліні брав участь у фінальному обговоренні нового інструменту, який Facebook планує запустити у цьому році. Йдеться про зовнішній орган, до складу якого увійдуть 40 людей з усього світу, які у разі потреби зможуть вказати соцмережі, що у її правилах є проблема. “Тобто, якщо може виникнути така ситуація, коли буква стандартів не відповідає духу стандартів. В такому разі цей орган зможе надавати Facebook свої рекомендації. Очевидно, що дуже складний процес”, - додав експерт.

Захід відбувся за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією «Internews».

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