Google запустила безкоштовну платформу для малого бізнесу

Компанія Google запустила безкоштовну платформу з інструментами для розвитку малого бізнесу.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google.

"Сьогодні, в Міжнародний день малого бізнесу, ми запустили нову ініціативу - Grow with Google (Зростайте за допомогою Google - ред.), яка покликана допомогти малому бізнесу знайти потрібні інструменти та послуги Google для досягнення своїх бізнес-цілей", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в Google, куомпанія протягом багатьох років створювала інструменти, які покликані допомогти малим підприємствам зростати та розвиватися. Лише у 2018 році ці інструменти пошуку та реклами сприяли створенню економічної вигоди на $335 млрд.

Читайте також: Google Maps показуватиме час запізнення автобусів

Зазначається, що на новій платформі малі підприємства можуть отримати персоналізовані бізнес-плани — за заявкою буде сформовано персоніфікований план для розвитку бізнесу. Grow with Google надасть поради, як розширити онлайн-присутність компанії, залучити більше клієнтів і працювати ефективніше. Крім цього, платформа надасть інформацію про безкоштовні майстер-класи Grow with Google.