Google Maps показуватиме час запізнення автобусів

Відтепер карти в додатку Google Maps будуть показувати затримки громадського транспорту в режимі реального часу, а також прогнозувати його заповненість.

Про це йдеться на сайті компанії Google.

«Відсьогодні в Google Maps реалізовані дві нові функції, які допоможуть вам краще спланувати свою транзитну поїздку і відчувати себе більш комфортно в дорозі», - йдеться в повідомленні.

Користувачі програми зможуть дізнатися про затримку їх автобуса, прогнозовану тривалість цієї затримки, а також уточнити час у дорозі залежно від умов руху на маршруті.

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Крім цього можна буде побачити на карті, де саме відбудуться затримки в русі.

Як зазначається, прогнози засновані на інформації, отриманій від користувачів про їх попередні поїздки.

Нові функції стануть доступними для користувачів майже у 200 містах світу, проте Google не уточнила в яких саме.