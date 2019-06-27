Українська мобільна гра перемогла у конкурсі від Google

Мобільна гра “G30 – A Memory Maze” (“Лабіринт пам’яті”), яку розробили українські спеціалісти, перемогла в міжнародному конкурсі незалежних ігор Indie Games Showcase від Google.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

“У вівторок, 25 червня, в галереї Saatchi в Лондоні, ми провели заключний захід Indie Games Showcase. 20 фіналістів приїхали з 10 країн, щоб продемонструвати свої ігри в неймовірному залі для геймерів, експертів у галузі та преси”, - йдеться у повідомленні організаторів конкурсу.

Серед фіналістів журі Google Play обрала трьох переможців: “Photographs” і “Ordia” від британських студій EightyEight Games і Loju, а також “G30 - A Memory Maze” українця Івана Ковальова.

“Вітання всім, особливо переможцям: G30 - A Memory Maze, Ordia, Photographs”, - зазначається у публікації.

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“G30 - A Memory Maze” це незвичайна і мінімалістична головоломка. Кожен рівень - це вручну створена частина історії людини з когнітивним розладом, яка намагається зібрати воєдино минуле, що вислизає - перш ніж хвороба остаточно поглине його пам'ять”, - зазначається в описі до гри Івана Ковальова.

Рівні гри - це спогади. Вирішуючи головоломки, гравець відновлює не тільки візуальний образ події, але також думки і почуття, які з ним пов'язані.