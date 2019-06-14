Google показав дизайн смартфону Pixel 4

Компанія "Google" показала, як виглядає нова модель смартфону Pixel, яка надійде в продаж у жовтні.

Фото опубліковано в акаунті Made by Google у Twitter.

"Почекайте, поки ви не побачите, що він може робити", — зазначила команда розробників нового покоління Pixel, заінтригувавши покупців.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) 12 червня 2019 р.

Повноцінна презентація, ймовірно, відбудеться восени.

Схоже у четвертій моделі лінійки Google Pixel виробники вирішили відмовитися від одинарної головної камери, замінивши її одразу на кілька. На зображенні смартфона видно принаймні дві задні камери і третій датчик. Це дозволить значно підвищити якість знімків, пише The Verge.

Читайте також: Google створив гнучкий смартфон на новому Android Q

У правому нижньому кутку модуля камери є ще одна крихітна точка, яка може бути мікрофоном.

Вперше в історії смартфонів Pixel на цьому пристрої немає сканеру відбитків пальців на задній панелі. Найімовірніше, цей елемент переміститься під поверхню екрану, або ж буде вбудований в кнопку живлення на бічній грані.

Представник Google повідомив The Verge по електронною поштою: "Хотів би я поділитися більше, але поки можу тільки підтвердити, що це дійсно Pixel 4".