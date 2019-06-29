Прем'єр Японії пропонує обговорити правила цифрової економіки
Про це повідомляє NHK.
“На саміті G20 в Осаці прем'єрміністр Японії Сіндзо Абе запропонував створити нові міжнародні рамки для обговорення правил цифрової економіки. Японський уряд називає такі рамки "осакським треком", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Абе вперше висловив цю ідею на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього року.
Прем'єр Японії закликав лідерів інших країн-членів G20 послабити обмеження щодо інформаційного потоку. Він сказав: "Для максимізації величезного потенціалу процесу цифровізації, що стрімко розвивається, вкрай необхідні міжнародні правила, які б не відставали від цієї тенденції".
Як інформує NHK, Абе також заявив: "Особливо нам необхідно створити правила щодо інформаційного потоку та електронної торгівлі, які є рушійною силою епохи цифровізації".
Фото: ft.com