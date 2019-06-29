Прем'єр Японії пропонує обговорити правила цифрової економіки

Прем'єр Японії пропонує обговорити правила цифрової економіки

Укрінформ
Сіндзо Абе закликає провідні країни світу "послабити обмеження щодо інформаційного потоку".

Про це повідомляє NHK.

“На саміті G20 в Осаці прем'єрміністр Японії Сіндзо Абе запропонував створити нові міжнародні рамки для обговорення правил цифрової економіки. Японський уряд називає такі рамки "осакським треком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Абе вперше висловив цю ідею на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього року.

Прем'єр Японії закликав лідерів інших країн-членів G20 послабити обмеження щодо інформаційного потоку. Він сказав: "Для максимізації величезного потенціалу процесу цифровізації, що стрімко розвивається, вкрай необхідні міжнародні правила, які б не відставали від цієї тенденції".

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Як інформує NHK, Абе також заявив: "Особливо нам необхідно створити правила щодо інформаційного потоку та електронної торгівлі, які є рушійною силою епохи цифровізації".

Фото: ft.com

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