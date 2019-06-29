Прем'єр Японії пропонує обговорити правила цифрової економіки

Сіндзо Абе закликає провідні країни світу "послабити обмеження щодо інформаційного потоку".

Про це повідомляє NHK.

“На саміті G20 в Осаці прем'єрміністр Японії Сіндзо Абе запропонував створити нові міжнародні рамки для обговорення правил цифрової економіки. Японський уряд називає такі рамки "осакським треком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Абе вперше висловив цю ідею на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього року.

Прем'єр Японії закликав лідерів інших країн-членів G20 послабити обмеження щодо інформаційного потоку. Він сказав: "Для максимізації величезного потенціалу процесу цифровізації, що стрімко розвивається, вкрай необхідні міжнародні правила, які б не відставали від цієї тенденції".

Як інформує NHK, Абе також заявив: "Особливо нам необхідно створити правила щодо інформаційного потоку та електронної торгівлі, які є рушійною силою епохи цифровізації".

Фото: ft.com