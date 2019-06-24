Прикарпатські біохіміки представили Україну на міжнародній конференції в Парижі

«Науковці кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Володимир Лущак, доценти Надія Мосійчук та Марія Байляк, взяли участь у 21-й Міжнародній конференції «Оксидативний стрес, редокс-гомеостаз та антиоксиданти («Oxidative stress, redox homeostasis & antioxidants»). Захід проходив 20-21 червня в Університеті імені Марі та П’єра Кюрі (University Pierre and Marie Curie, UPMC) в Парижі (Франція). Науковці нашого університету були єдиними учасниками, які представляли Україну», - йдеться у повідомленні.

Прикарпатські вчені виступили з доповідями про результати спільного українсько-німецького проєкту по дослідженню біохімічних механізмів старіння організму у нормі та за умов періодичного голодування.

Загалом, у науковій конференції взяли участь понад 200 учасників з 27 країн світу.

Фото: www.if.gov.ua