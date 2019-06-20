Кіберполіція радить оновити Windows, щоб захистити комп'ютер

"Спеціалісти виявили вразливість операційних систем версій Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 та старіших версій Windows. Якщо не виконати їх оновлення, хакери зможуть скористатися цими вразливостями для віддаленого використання враженого комп’ютера та викрадення конфіденційної інформації", - наголошують у відомстві.

Зазначається, що подібну вразливість цих же операційних систем було використано під час вчинення атак WannaCry та NotPetya.

"Виявлена вразливість, яка має умовну назву BlueKeep, дозволяє зловмиснику не тільки мати доступ до одного комп'ютера, а й отримати контроль над усіма іншими пристроями в мережі, які мають цю вразливість", - поінформували у кіберполіції.

За даними відомства, експерти зазначають, що теоретично BlueKeep може використовуватися в кібератаці, аналогічній за своїми розмірами до атаки WannaCry.

"Відтак, на даний момент мільйони персональних комп’ютерів можуть бути атаковані", - уточнили у відомстві.

Кіберполіція поінформувала, що Microsoft вже випустила оновлення для операційних систем, які більше не підтримуються офіційно, включаючи Windows Vista, Windows XP і Windows Server 2003.

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"Щоб не допустити чергової масової атаки, кіберполіція радить користувачам операційної системи Windows (старіших її версій) оновити систему до останньої версії для усунення вразливостей попередньої версії. Нехтування такими діями може призвести до витоку особистої інформації, яка міститься на персональному комп’ютері, а в бізнесі – до великих матеріальних втрат", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що встановлення патча для вразливих операційних систем Windows можна завантажити за посиланням.