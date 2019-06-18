Супутник NASA знайшов на Марсі “свіжий” кратер

Супутник NASA знайшов на Марсі “свіжий” кратер

Фото
Укрінформ
Супутник міжпланетної станції NASA “Mars Reconnaissance Orbiter” сфотографував кратер, що утворився після недавнього зіткнення метеорита з Марсом.

Про це повідомляє Gizmodo.

Використовуючи камеру з високою роздільною здатністю (HiRISE), космічний апарат сфотографував новий кратер 17 квітня 2019 року на висоті 255 кілометрів.

“Кратер розташований у регіоні Долини Марінера поблизу екватора, він сформувався в період між вереснем 2016 року і лютим 2019 року. Ми не можемо відстежувати всю поверхню Марсу з більш короткими інтервалами, отже, існує невизначеність щодо того, коли він сформувався”, - йдеться у повідомленні.

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У пресрелізі NASA фотографію кратера описали як “витвір мистецтва”. Речовина, з якої складається метеорит, розкидана навколо кратера на відстані 500 метрів і виділяється темним кольором на тлі червоного марсіанського пилу.

За словами дослідників, ширина кратера близько 15−16 метрів. Сам метеорит був всього близько півтора метра в діаметрі. На Землі такий маленький камінь, швидше за все, згорів би в щільних шарах атмосфери і не дістався б до поверхні планети.

Як зазначається, зіткнення метеорита з Марсом також могло підняти на поверхню поклади базальту та льоду, знаходження якого досі є предметом дискусій серед вчених.

Раніше повідомлялося, що дослідники з Арізонського університету в США помітили на рівнині Еллада, що на планеті Марс, рельєф, який за своєю формою схожий на логотип "Зоряного флоту" з відомого фільму "Зоряний шлях".

Фото: NASA

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