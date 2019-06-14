США відстрочили санкції проти Huawei

Білий дім надіслав до конгресу США офіційний лист, в якому повідомляє про відстрочку деяких санкцій проти китайського технологічного гіганта Huawei. Проте зазначає, що санкції будуть реалізовані у період до двох років.

Про це йдеться у листі, що оприлюднило агентство Reuters, який направив Відділ з управління і бюджету Білого дому до сенатора Джеймса Інхоуфа, що очолює комітет Сенату з питань збройних сил.

"Минулого тижня Відділ з управління і бюджету сказав, що йому буде потрібно більше часу для реалізації санкцій (проти Huawei, - ред.), оскільки вимагає від постачальників і підрядників обмежувати свої покупки і використання обладнання Huawei", - йдеться в повідоленні.

Зазначається, що конгрес підкреслює важливість виконання закону протягом двох років.

"І ми це зробимо. У міру того, як ми просуваємося до дотримання встановлених термінів без подальших затримок, ми будемо працювати з конгресом для вирішення будь-яких непередбачених питань, які виникають", - йдеться в листі.

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Санкції є однією з частин багатогранної боротьби США з компанією Huawei Technologies Co Ltd, найбільшим у світі виробником передач телекомунікаційних мереж, який Вашингтон звинувачує в шпигунстві та крадіжці інтелектуальної власності. Ухвалений з цього приводу закон про національну оборонну авторизацію (NDAA), заборонив використання федеральних грошей на придбання продукції від компанії Huawei з посиланням на проблеми національної безпеки. Санкції включають заборону на прямі федеральні закупівлі обладнання Huawei, яка набуде чинності цього року.

Huawei неодноразово заперечувала, що вона контролюється китайським урядом, військовими або спецслужбами. Компанія подала позов проти уряду США щодо обмежень, встановлених проти Huawei.