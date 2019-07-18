Сущенко і ще понад 100 імен: Європарламент вимагає від РФ негайно звільнити політв’язнів

Європейський парламент оприлюднив повний текст резолюції за підсумками слухань щодо політичних в’язнів в Росії, зокрема, незаконно ув’язнених українських громадян, а також затриманих під час мирних демонстрацій російських активістів.

Відповідний текст оприлюднено на сайті Європейського парламенту.

Постанова, не враховуючи преамбулу, складається з 25 пунктів.

Вже першим пунктом Європарламент закликав російську владу без подальших зволікань та без додаткових умов звільнити всіх незаконно та свавільно затриманих українських громадян, які знаходяться як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Постанова містить додаток, де перераховуються імена Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олексія Чурлія, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Валентина Виговського, Юрія Прімова, Рустема Віатова, Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфулаєва, Віктора Шура, Андрія Коломійця, власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, Павла Гриба, Олексія Сизоновича, Енвера Мамутова, Рустема Абітарова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Генадія Лімешко і ще багатьох інших – усього наведено 130 імен українських політв’язнів, і як зазначається, цей перелік не є остаточним.

У цьому ж першому пункті Європарламент вимагає від Росії негайно звільнити кримських татар, які були затримані під час мирної демонстрації на Красній площі 10 липня, всіх ув’язнених українських громадян, проти яких висунуті політично мотивовані звинувачення, а також 24 членів екіпажів захоплених українських кораблів.

Депутати суворо засудили акт агресії, який Російська Федерація здійснила проти України 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки. Вони підкреслили, що Міжнародний морський трибунал наказав Росії звільнити захоплені кораблі та їхні екіпажі негайно та безумовно. У цьому контексті, як зазначає постанова, висунуті Росією «умови» для звільнення кораблів та моряків, що викладені в ноті на адресу України від 25 червня 2019 року, є очевидним порушенням наказу суду, яке поглиблює існуючий конфлікт.

Окремим пунктом постанови Європарламенту позначена вимога до Росії оприлюднити повний перелік ув’язнених, що утримуються на окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях та створити умови для їх контакту з родинами і адвокатами.

Європарламент засудив порушення Росією фундаментальних принципів та норм міжнародного права, зокрема, відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів та судів. У цей же час Європарламент підкреслив, що російські суди, незалежно від того, чи є вони цивільними або військовими, не мають повноважень на судочинство поза межами міжнародно визнаної території Росії, тож всі судові провадження у таких випадках не можуть вважатися законними.

Депутати закликали Росію забезпечити доступ на окуповані території України, включаючи Крим та окремі райони Донбасу, для представників міжнародних міжурядових організацій, зокрема, ООН, ОБСЄ, Ради Європи, а також для гуманітарних та правозахисних організацій.

Окремим пунктом Резолюції Європарламент вітає рішення Європейської ради продовжити обмежувальні заходи та висловлює тверде переконання, що санкції ЄС проти Росії не мають скасовуватися допоки Росія не відповідатиме власним міжнародним зобов’язанням, включаючи повагу до Мінських домовленостей. Депутати закликали держави-члени ЄС залишатися твердими та об’єднаними у дотриманні погоджених санкцій проти Росії та вжити цільові заходи проти осіб, які несуть відповідальність за арешти та судове переслідування політичних в’язнів. Вони закликали міжнародне співтовариство посилити тиск з метою звільнення всіх політичних в’язнів, які нині утримуються на окупованих Росією територіях.

Депутати доручили майбутньому Високому представнику ЄС із закордонних справ та політики безпеки розробити нову всеохоплюючу стратегію відносин між ЄС і Російською Федерацією, спрямовану на зміцнення миру і стабільності. При цьому постанова окремо наголошує – такі зусилля мають базуватися на твердих принципах, включаючи повагу до міжнародного права та до територіальної цілісності сусідів Росії

«Санкції проти Росії можуть бути скасовані лише тоді, коли ця країна буде повною мірою поважати власні зобов’язання… Євросоюз також має бути готовим, за необхідності, запровадити подальші санкції, включаючи цільові персональні санкції, а також обмежити доступ до фінансування та технологій, якщо Росія продовжуватиме порушувати міжнародні закони», - наголошує резолюція Європарламенту.