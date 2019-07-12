Виставка малюнків Сущенка відкрилася на фасаді посольства України у Польщі

Виставка малюнків власного кореспондента Укрінформу, українського політв’язня в Росії Романа Сущенка відкрилася на фасаді посольства України у Польщі.

Як зазначив у коментарі Укрінформу посол України в РП Андрій Дещиця, експозиція спрямована на те, щоб привернути увагу поляків і гостей польської столиці до проблеми незаконного перебування українських політв’язнів у Росії, зокрема і Сущенка.

"Сьогодні на фасаді посольства ми відкрили виставку малюнків Романа Сущенка, і це якраз співпало з цією, на жаль, трагічною датою - 1000 днів його незаконного перебування у в'язниці. Ця виставка, щоб привернути увагу поляків, гостей столиці Польщі та міжнародної спільноти до проблеми українських в’язнів: у першу — Романа, але й усіх українців, які перебувають у в’язницях Росії",- заявив Дещиця.

За його словами, цією експозицією українські дипломати хочуть показати, що тема повернення українських політв’язнів, українських військових моряків додому повинна постійно бути на порядку денному переговорів і розмов на міжнародній арені.

"Ми повинні робити усе можливе, щоб такими сигналами створювати тиск на керівництво Росії, аби воно прийняло рішення про звільнення усіх військовополонених і всіх наших незаконно ув’язнених політичних в’язнів", - наголосив український дипломат.

Фотовиставка малюнків Сущенка в урядовому кварталі Варшави неподалік МЗС Польщі та Ради міністрів країни триватиме кілька місяців.

Фотовиставка малюнків Романа Сущенка у Варшаві / Фото: Юрій Банахевич. Укрінформ

На початку року виставка малюнків українського журналіста експонувалася у приміщенні Асоціації польських журналістів у Варшаві.

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Як відомо, Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). У колонії Сущенко знаходиться у так званому "безпечному місці" з метою уникнення можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.