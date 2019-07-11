Сущенко намалював у колонії РФ Страсбурзький собор

Незаконно засуджений у РФ український журналіст Роман Сущенко, який перебуває в ув'язненні більше тисячі днів, надіслав з колонії новий малюнок — Страсбурзький собор, розташований у Франції.

Про це повідомляє Укрінформ.

“На звороті малюнка журналіст вказав: "Роман Сущенко. 2019. Католицький собор. Страсбург. Папір, олівець, гелева ручка, акварель”.

Цей кафедральний собор є однією з найвищих церковних споруд і сягає 142 м.

У листі, який супроводжував нову роботу українця, Сущенко передав вітання колегам з Днем журналіста, який відзначався в Україні 6 червня. Також подякував усім небайдужим за теплі листи і підтримку, які періодично йому приходять.

Український журналіст розповів, що на даний момент знаходиться у камері один, його сусіда переселили. Почуває себе більш-менш нормально: приймає ліки від тиску, багато читає, малює та дуже чекає на повернення додому.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). В колонії Сущенко знаходиться у так званому "безпечному місці" з метою уникнення можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.

Захисник Сущенка Марк Фейгін розповів, що на початку серпня минає третій тримісячний термін перебування українця в безпечному місці в колонії. Питання про продовження перебування Сущенка там «принципово вирішене».

Він також уточнив, що найближчим часом планує сам відвідати Романа Сущенка.

Як відомо, раніше Сущенко надіслав із колонії зимовий пейзаж із Києво-Печерською лаврою, квітковий натюрморт, зображення Руанського собору, собору Святої Софії (цей малюнок подарований митрополиту Київському і всієї України Епіфанію), Київського костелу св. Миколая, Львова, Макарської Рив'єри у Хорватії, грецького Акрополя, Гібралтару, індійського Бомбея та турецького Стамбула.

Вперше презентація виставки малюнків Сущенка відбулася торік у Києві, потім їх показали у Брюссельському прес-клубі, у Варшаві, Парижі, Кишиневі, Нью-Йорку та Празі.