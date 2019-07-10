Сущенка залишать у “безпечному місці” колонії - захисник

На початку серпня минає третій тримісячний термін перебування незаконно засудженого в Росcии українського журналіста Романа Сущенка в безпечному місці в колонії, і зараз питання про продовження перебування Сущенка там «принципово вирішене».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив захисник Сущенка Марк Фейгін.

«Перш за все, хочу зазначити, що у мого підзахисного днями побував український консул Альберт Черніюк. Є ще одна важлива новина. На початку серпня у Романа Сущенка закінчується третій тримісячний термін перебування в безпечному місці. І ось зараз можна сказати, що питання про продовження перебування Сущенка у безпечному місці в колонії принципово вирішене. Залишилися формальності», - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що найближчим часом планує сам відвідати Романа Сущенка.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). В колонії Сущенко знаходиться вутак званому "безпечному місці" з метою уникнення можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.