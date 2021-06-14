Шик визнаний кращим гравцем матчу Шотландія - Чехія: він забив з центру поля

Форвард збірної Чехії зробив дубль.

Форвард збірної Чехії Патрік Шик визнаний кращим гравцем матчу Євро-2020 проти Шотландії (2:0), повідомляє Укрінформ.

Шик вийшов в старті збірної Чехії. У кінцівці першого тайму він вивів чехів вперед, а на 52-й хвилині форвард відзначився ще раз. Другий гол Патрік забив ударом з центру поля.

Всього Шик забив 13 голів і віддав п'ять результативних передач в 27 матчах за збірну Чехії.

Нагадаємо, Чехія очолює групу D за підсумками першого туру. 18 червня чехи зіграють з Хорватією.