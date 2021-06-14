Чехія перемогла у Глазго Шотландію в матчі Євро-2020

Футболісти збірної Чехії обіграли у понеділок, 14 червня, команду Шотландії (2:0) у матчі першого туру групи D чемпіонату Європи.

Голами на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго відзначився форвард гостей Патрік Шик. На 42-й хвилині він забив готовою після флангової передачі, а на 52-й відправив м'яч у ворота з центру поля, передає Укрінформ.

У вчорашній грі цього кватрету Англія у Лондоні здолала Хорватію - 1:0.

Становище команд у групі D після першого туру: Чехія - 3 очки, Англія - 3, Хорватія - 0, Шотландія - 0.

Сьогодні на Євро-2020 також пройдуть два матчі группи Е. Поєдинок Польща - Словаччина розпочнеться у Санкт-Петербурзі о 19.00, а матч Іспанія - Швеція стартує у Севільї о 22.00.

На фото: Патрік Шик/twitter.com/euro2020.