Визначилися суперники «Шахтаря» на зборі в Австрії

У понеділок, 14 червня, футболісти донецького «Шахтаря» вийшли з відпутки.

Протягом двох днів команда пройде медобстеження і розпочне тренувальний процес у Києві. З 22 червня по 10 липня «гірники» проведуть перший міжсезонний збір в Австрії, повідомляє пресслужба українського клубу.

Команда проведе низку контрольних матчів. Уже відомі чотири суперники. Першим опонентом стане «Санкт-Йоганн» з регіональної ліги Австрії. Зустріч відбудеться 30 червня (початок о 18.00).

4 липня підопічні Роберто Де Дзербі зіграють з польським «Ракувом» (18.00), 5 липня - з командою турецької громади Мюнхена «Тюркгюджю» (18.00), 9 липня - з німецьким «Шальке» (19.00).

Фото: shakhtar.com.