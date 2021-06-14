Чемпіона Bellator Ярослава Амосова в аеропорту зустріли сотні фанатів

В ніч з 11 на 12 червня боєць ММА Ярослав Амосов переміг бразильця Дугласа Ліму і став першим українським чемпіоном Bellator.

У понеділок вранці 14 червня Ярослав повернувся разом зі своєю командою в Україну. Чемпіона в аеропорту Бориспіль зустріли друзі, рідні, журналісти і команда Parimatch, яка підтримувала Ярослава Амосова на шляху його становлення, як чемпіона. Бійця очікували не тільки обійми рідних і друзів, питання та інтерв'ю від журналістів, а й особливий подарунок.

Бренд Parimatch і федерація кулачних боїв Mahatch подарували чемпіону Bellator спеціально забрендований мотоцикл, на якому яскраво виділяються написи Champion і «26-0» - ММА рекорд непереможного українця. Ярослав не раз у своїх інтерв'ю зізнавався, що дуже любить мотоцикли і екстремальні види спорту, тому подарунок вийшов символічним і приємним. Супербайк BMW M1000RR 2021 - новітня модель мотоцикла, крім того, унікальна - це всього 3-й примірник в Україні.

«Перемога Ярослава Амосова на такому рівні і завоювання ним чемпіонського пояса Bellator - неймовірне досягнення не тільки для світу єдиноборств, а для всього українського спорту. Parimatch і Ярослав разом пройшли великий шлях, але це тільки початок видатних досягнень.

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Компанія почала підтримувати українського бійця задовго до його чемпіонства, оскільки розуміє, наскільки важливо допомагати талановитим спортсменам і забезпечувати їм комфортні умови для подальшого розвитку. Разом ми прогресуємо і очікуємо нові вершини, адже ми заряджені тільки на перемогу», - привітав Ярослава і вручив йому байк керівник проекту Mahatch Андрій Лімонтов (офіційний спонсор - Parimatch).

Амосова відразу оточили представники телеканалів з камерами і сотнями питань, діти фотографувалися і збирали автографи на пам'ятних речах. Чемпіон показав публіці свій пояс і незважаючи на втому намагався відповісти на всі питання журналістів.

«Мені дуже приємно побачити всіх сьогодні вранці тут. Чесно, не очікував, що буде так багато людей і преси. Ми зробили те, що були повинні - виграли і забрали пояс. Вдячний всім за підтримку, привітання і неймовірний подарунок. Також хочу привернути увагу, якщо мені випала така можливість, підтримувати бійців і спортсменів не тільки тоді, коли вони досягли певного рівня, а й під час перших кроків. Для нас це дуже важливо», - поділився емоціями чемпіон Bellator Ярослав Амосов.

Після довгої підготовки до бою тепер у Ярослава є час на відпочинок і сім'ю, яка чекає поповнення в кінці літа. А ми чекаємо нових боїв і перемог чемпіона.

Фото: Parimatch