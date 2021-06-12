Амосов став першим українським чемпіоном турніру Bellator

Україна вперше отримала чемпіона в топ-промоушені ММА.

Український боєць ММА Ярослав Амосов виграв титульний бій в турнірі Bellator 260 у бразильця Дугласа Ліми, передає Укрінформ.

В ніч з 11 на 12 червня в Анкасвіллі (США) пройшов поєдинок між українським бійцем Bellator Ярославом Амосовим і володарем пояса в напівсередній вазі Дугласом Лімою.

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Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 50-45, 49-46, 49-46. Для Амосова ця перемога стала 26-ю.

Відзначимо, що Амосов здобув перший титул в історії українських змішаних єдиноборств в такій престижній організації як Bellator.

Фото: MEGOGO