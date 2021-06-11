Українець Амосов битиметься за титул чемпіона Bellator

Великий шанс для українського бійця ММА.

12 червня українець Ярослав Амосов проведе бій за звання чемпіона Bellator в напівсередній вазі. Суперником непереможеного бійця ММА і амбасадора Parimatch стане бразилець Дуглас Ліма, який зараз володіє цим титулом.

Аналітики Parimatch оцінюють шанси на перемогу практично як рівні. 52% проти 48% на користь діючого чемпіона. До речі, Ліма вже тричі програвав бій за чемпіонський пояс Bellator в напівсередній вазі, але потім йому вдавалося повернути його. Захистити титул він зміг лише один раз.

На рахунку Ярослава 25 боїв в ММА (з них 6 в Bellator), всі свої поєдинки він виграв. 19 перемог Амосов здобув достроково (9 нокаутом і 10 здачею). Дуглас Ліма провів 40 боїв, з яких виграв 32 (14 нокаутом, 12 здачею і 6 рішенням). 6 раз він програвав рішенням і по одному разу нокаутом і здачею. Ліма програв і свій попередній бій. Він поступився Герарду Мусасі в поєдинку за вакантний титул чемпіона в середній вазі.

Ліма добре працює в стійці, раніше у нього були проблеми з борцями, але він добре попрацював над собою. У нього потужні удари ногами, він витривалий та досвідчений. Ярослав Амосов більш голодний в плані титулів і більш мотивований. До того ж, потрібно відзначити і різницю у віці, Лімі вже 33 роки, а Амосову - 27. Для Ярослава це відмінна можливість ще раз заявити про себе і нарешті підняти над головою довгоочікуваний трофей. Його перевага над Лімою у боротьбі, за рахунок якої Амосов здобув багато дострокових перемог. Якщо бій перейде у партер, шанси Ярослава на перемогу дуже виростуть.

«Бразилець має величезний список перемог над топовими бійцями. Для Амосова поєдинок проти такого небезпечного суперника стане головним іспитом в його кар'єрі. Бажаю перемоги Ярославу, але об'єктивно схиляюся до перемоги чинного чемпіона. Мій прогноз: перемога Ліми, можливо, достроково», - вважає боєць UFC Марина Мороз.

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«Це найскладніший бій для Амосова в його кар'єрі. Ярослав знову андердог в даному поєдинку, але такий статус тільки надає мотивації довести усім, що він еліта світового ММА. Ярославу буде дуже непросто, адже Дуглас Ліма – боєць елітарного рівня з великим досвідом великих протистоянь. Можу сказати однозначно, що цей бій увійде в історію», - заявив ММА-журналіст Максим Матжиков.