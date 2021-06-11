Українець Амосов битиметься за титул чемпіона Bellator

Українець Амосов битиметься за титул чемпіона Bellator

Аналітика
Укрінформ
Великий шанс для українського бійця ММА.

12 червня українець Ярослав Амосов проведе бій за звання чемпіона Bellator в напівсередній вазі. Суперником непереможеного бійця ММА і амбасадора Parimatch стане бразилець Дуглас Ліма, який зараз володіє цим титулом.

Аналітики Parimatch оцінюють шанси на перемогу практично як рівні. 52% проти 48% на користь діючого чемпіона. До речі, Ліма вже тричі програвав бій за чемпіонський пояс Bellator в напівсередній вазі, але потім йому вдавалося повернути його. Захистити титул він зміг лише один раз.

На рахунку Ярослава 25 боїв в ММА (з них 6 в Bellator), всі свої поєдинки він виграв. 19 перемог Амосов здобув достроково (9 нокаутом і 10 здачею). Дуглас Ліма провів 40 боїв, з яких виграв 32 (14 нокаутом, 12 здачею і 6 рішенням). 6 раз він програвав рішенням і по одному разу нокаутом і здачею. Ліма програв і свій попередній бій. Він поступився Герарду Мусасі в поєдинку за вакантний титул чемпіона в середній вазі.

Читайте також: Навіть після перемоги іноді думаю, що це був провал – Амосов

Ліма добре працює в стійці, раніше у нього були проблеми з борцями, але він добре попрацював над собою. У нього потужні удари ногами, він витривалий та досвідчений. Ярослав Амосов більш голодний в плані титулів і більш мотивований. До того ж, потрібно відзначити і різницю у віці, Лімі вже 33 роки, а Амосову - 27. Для Ярослава це відмінна можливість ще раз заявити про себе і нарешті підняти над головою довгоочікуваний трофей. Його перевага над Лімою у боротьбі, за рахунок якої Амосов здобув багато дострокових перемог. Якщо бій перейде у партер, шанси Ярослава на перемогу дуже виростуть.

«Бразилець має величезний список перемог над топовими бійцями. Для Амосова поєдинок проти такого небезпечного суперника стане головним іспитом в його кар'єрі. Бажаю перемоги Ярославу, але об'єктивно схиляюся до перемоги чинного чемпіона. Мій прогноз: перемога Ліми, можливо, достроково», - вважає боєць UFC Марина Мороз.

Читайте також: Амосов переміг Сторлі на Bellator 252

«Це найскладніший бій для Амосова в його кар'єрі. Ярослав знову андердог в даному поєдинку, але такий статус тільки надає мотивації довести усім, що він еліта світового ММА. Ярославу буде дуже непросто, адже Дуглас Ліма – боєць елітарного рівня з великим досвідом великих протистоянь. Можу сказати однозначно, що цей бій увійде в історію», - заявив ММА-журналіст Максим Матжиков.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-