Навіть після перемоги іноді думаю, що це був провал – Амосов

Головний український боєць ММА Ярослав Амосов розповідає про перехід в змішані єдиноборства, підготовку до боїв і мотивацію.

Вже кілька років Україну в ММА представляє 27-річний Ярослав Амосов. Чотириразовий чемпіон світу, чемпіон Євразії, триразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон України з бойового самбо. Ярослав також володар Кубка Європи і Кубка України, заслужений майстер спорту України. Виступає на професійному рівні в ММА із 2012 року.

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Нещодавно Амосов розповів про те, як підписав свого часу контракт з Bellator і які складнощі у нього виникають під час тренувань.

«Коли я зрозумів, що самбо мені нічого вже не дає, паралельно почав займатися змішаними єдиноборствами. На той час, я уже мав кілька поєдинків в ММА і навіть встановив рекорд. Однак, допоки я не підписав контракт з Американською організацією змішаних єдиноборств Bellator, я виступав без промоції, тому все було в мінус».

«Я більше витрачав на себе, ніж отримував прибутку. Забезпечити нормальне спортивне життя на початку кар’єри мені допомагали друзі. Звісно, частково допомагала родина. Іноді підключалися знайомі, які бачили мої результати. Я розумів, що у мене виходить і потрібно серйозно рухатися далі. Наразі я живу, працюю та відпочиваю в Ірпені. Але перед боями доводиться на 2-3 місяці відлітати на підготовку до Америки чи Таїланду».

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«Зазвичай моя підготовка до бою триває 2-3 місяці. Не скажу, що я маю якісь особливі ритуали, це просто тренувальний процес за чітким графіком. Часто перед боєм мені потрібно зігнати вагу, аби битися у певній ваговій категорії. З цим завжди важче. Наразі моя вага – 92 кілограми. Для бою, наприклад, потрібно – 77 кілограмів. Я намагаюся прийти в потрібну форму поступово. У мене є режим та лікарка, котра слідкує за моєю дієтою, аналізами та призначає необхідні вітаміни».

«За період кар’єри в ММА, у мене було 25 боїв і 25 перемог. Та мені досі важко відповісти на питання, що відчуває людина, котра не зазнала жодної поразки. Все тому, що навіть після переможного бою іноді я думаю, що це був провал. Наприклад, я налаштовуюся на поєдинок, прокручую в голові: «Зараз все буде круто!», виходжу на ринг, виграю бій і розумію, що можу краще. Краще битися. Краще дихати».

«Помилитися аби виграти» — новий спецпроєкт головного меценату українського спорту Parimatch та видання Nachasi. У межах проєкту представники українського спорту, розповідають про те, з чим свого часу не впоралися, та які життєві уроки засвоїли зі своїх невдач.

Фото: Parimatch