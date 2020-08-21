Ярослав Амосов в ці вихідні проведе бій в США. Прогноз на поєдинок

Це буде 24 бій у професійній кар'єрі Ярослава.

У ніч на суботу 22 серпня (початок опівночі за Києвом) в США відбудеться серія поєдинків Bellator 244, де український боєць Ярослав Амосов зустрінеться з американцем Марком Леммінгером. Це буде 24 бій у професійній кар'єрі Ярослава. Всі попередні свої сутички бренд-амбасадор Parimatch виграв і зараз шанси на його успіх аналітики оцінюють у високі 80%.

У Амосова вражаючий послужний список, він є чотириразовим чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи з бойового самбо і є чемпіоном світу за MMA за версією GEFC серед професіоналів. Якщо Ярослав продовжить виступати так само успішно, зовсім скоро його буде чекати титульний поєдинок.

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Потрібно відзначити, що спочатку українець повинен був зустрітися з експретендентом на титул UFC Джоном Фітчем, але в підсумку ветерана ММА замінили на Леммінгера. Марк вище Ярослава на 5 сантиметрів, але у Амосова більший розмах рук (191 проти 178). Американець старший на рік, але провів лише 12 боїв, в яких здобув 11 перемог. До речі, і суперники у бійців раніше були вельми різного рівня. Ярослав зустрічався з більш досвідченими опонентами.

У Амосова відмінні бійцівські навички, завдяки яким він добув 10 перемог. (8 - задушливими прийомами). У стійці Ярослав теж виглядає непогано, але ніколи не впадає в рубку, а діє грамотно і виважено, вичікуючи момент, щоб перевести суперника в партер.

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Марк також є базовим борцем з вельми в'язким стилем. Але різноплановим бійцем його назвати не можна. В ударній техніці йому похвалитися нічим і він, швидше за все, спробує швидше перевести поєдинок на канвас. Правда, і там чимось здивувати українця йому буде складно. Але в ММА все може помінятися в будь-яку секунду, тим цікавіше буде спостерігати за поєдинком.