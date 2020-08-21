Ярослав Амосов в ці вихідні проведе бій в США. Прогноз на поєдинок
У ніч на суботу 22 серпня (початок опівночі за Києвом) в США відбудеться серія поєдинків Bellator 244, де український боєць Ярослав Амосов зустрінеться з американцем Марком Леммінгером. Це буде 24 бій у професійній кар'єрі Ярослава. Всі попередні свої сутички бренд-амбасадор Parimatch виграв і зараз шанси на його успіх аналітики оцінюють у високі 80%.
У Амосова вражаючий послужний список, він є чотириразовим чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи з бойового самбо і є чемпіоном світу за MMA за версією GEFC серед професіоналів. Якщо Ярослав продовжить виступати так само успішно, зовсім скоро його буде чекати титульний поєдинок.
Потрібно відзначити, що спочатку українець повинен був зустрітися з експретендентом на титул UFC Джоном Фітчем, але в підсумку ветерана ММА замінили на Леммінгера. Марк вище Ярослава на 5 сантиметрів, але у Амосова більший розмах рук (191 проти 178). Американець старший на рік, але провів лише 12 боїв, в яких здобув 11 перемог. До речі, і суперники у бійців раніше були вельми різного рівня. Ярослав зустрічався з більш досвідченими опонентами.
У Амосова відмінні бійцівські навички, завдяки яким він добув 10 перемог. (8 - задушливими прийомами). У стійці Ярослав теж виглядає непогано, але ніколи не впадає в рубку, а діє грамотно і виважено, вичікуючи момент, щоб перевести суперника в партер.
Марк також є базовим борцем з вельми в'язким стилем. Але різноплановим бійцем його назвати не можна. В ударній техніці йому похвалитися нічим і він, швидше за все, спробує швидше перевести поєдинок на канвас. Правда, і там чимось здивувати українця йому буде складно. Але в ММА все може помінятися в будь-яку секунду, тим цікавіше буде спостерігати за поєдинком.