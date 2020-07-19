Роман Долідзе нокаутував росіянина в дебютному бою в UFC

Роман багато років тренувався і виступав в Одесі під українським прапором.

Україно-грузинський боєць ММА Роман Долідзе переміг росіянина Хадіса Ібрагімова на турнірі UFC Fight Night 172 в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Укрінформ.

В останньому бою попереднього карда український грузин Роман Долідзе завдав нищівної поразки росіянину Хадісу Ібрагімову.

Наприкінці першого раунду у Романа пройшов коронний удар коліном в голову, і рефері зупинив поєдинок.

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Для Долідзе це був дебютний бій у головному промоушені змішаних єдиноборств – UFC. Це його 7 поспіль перемога в професійній кар'єрі MMA. Народившись в Батумі, Роман багато років тренувався і виступав в Одесі під українським прапором.