Роман Долідзе нокаутував росіянина в дебютному бою в UFC
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Укрінформ
Роман багато років тренувався і виступав в Одесі під українським прапором.
Україно-грузинський боєць ММА Роман Долідзе переміг росіянина Хадіса Ібрагімова на турнірі UFC Fight Night 172 в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Укрінформ.
В останньому бою попереднього карда український грузин Роман Долідзе завдав нищівної поразки росіянину Хадісу Ібрагімову.
Наприкінці першого раунду у Романа пройшов коронний удар коліном в голову, і рефері зупинив поєдинок.
Для Долідзе це був дебютний бій у головному промоушені змішаних єдиноборств – UFC. Це його 7 поспіль перемога в професійній кар'єрі MMA. Народившись в Батумі, Роман багато років тренувався і виступав в Одесі під українським прапором.