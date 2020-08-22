Український боєць Амосов переміг на турнірі Bellator 244
Український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Ярослав Амосов переміг на турнірі Bellator 244 в американському місті Анкасвіллі, повідомляє Укрінформ.
У своєму поєдинку непереможений український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов достроково переміг американця Марка Леммінгера.
Перший раунд пройшов за явною перевагою українця. Обличчя Леммінгера було в крові і в перерві доктор прийняв рішення зняти американця з бою. Амосов переміг технічним нокаутом.
Амосов здобув 5-ту перемогу поспіль у промоушені Bellator і 24-ю в кар'єрі. Тепер Ярослав може претендувати на чемпіонський бій.
Як повідомляв Укрінформ, Ярослав Амосов є чотириразовим чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи з бойового самбо і є чемпіоном світу з MMA за версією GEFC серед професіоналів.
Фото: Bellator YouTube