Український боєць Амосов переміг на турнірі Bellator 244

Амосов здобув 24-у перемогу в кар’єрі.

Український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Ярослав Амосов переміг на турнірі Bellator 244 в американському місті Анкасвіллі, повідомляє Укрінформ.

У своєму поєдинку непереможений український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов достроково переміг американця Марка Леммінгера.

Перший раунд пройшов за явною перевагою українця. Обличчя Леммінгера було в крові і в перерві доктор прийняв рішення зняти американця з бою. Амосов переміг технічним нокаутом.

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Амосов здобув 5-ту перемогу поспіль у промоушені Bellator і 24-ю в кар'єрі. Тепер Ярослав може претендувати на чемпіонський бій.

Як повідомляв Укрінформ, Ярослав Амосов є чотириразовим чемпіоном світу і триразовим чемпіоном Європи з бойового самбо і є чемпіоном світу з MMA за версією GEFC серед професіоналів.

Фото: Bellator YouTube