Амосов переміг Сторлі на Bellator 252

Це 25-а поспіль перемога українського бійця ММА.

Український боєць ММА Ярослав Амосов, який виступає в напівсередній вазі, на турнірі Bellator 252 переміг американця Логана Сторлі, повідомляє Укрінформ.

В американському Анкасвіллі українець володів ініціативою в перших двох раундах. У третьому раунді Сторлі взяв на задушливий, і суддя був близький до зупинки бою, але Ярослав зміг розірвати захоплення.

У підсумку, непереможений українець здобув уже 25 перемогу, яку він отримав роздільним рішенням суддів: 28-29, 29-28, 29-28.

Бій проти американця став для українця вже третім в 2020 році. Раніше він переміг представників США: Еда Рута і Марка Леммінгера.