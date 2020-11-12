Амосов - Сторлі. Прогноз на бій

12 листопада український боєць ММА і амбасадор Parimatch Ярослав Амосов проведе в Bellator свій черговий поєдинок, його суперник – Логан Сторлі.

Примітно, що обидва бійця жодного разу не програвали в своїй кар'єрі. Щоправда, при цьому Сторлі хоч і старше Амосова на рік, але провів 11 боїв, тоді як Ярослав – 24. Незважаючи на те, що Логан є базовим борцем, поки що він здобував перемоги тільки нокаутом (8) і рішенням (3). А ось Ярославу борцівські навички допомагали виграти 10 разів (9 нокаутів і 5 перемог рішенням).

Цього разу нам варто очікувати затяжного бою. Аналітики Parimatch дають 63% на те, що переможця визначить рішення суддів. І 65% на те, що цим переможцем буде саме Амосов.

Амосов чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо, але при цьому він відмінно діє і в стійці, тому суперники ніколи не знають, чого чекати від українця. Він і сам вже заявив, що його манера ведення бою не буде одноманітною.

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«Сподіваюся, вийде яскравий бій. Буде швидше за все багато боротьби. Він борець, намагатиметься звалити мене, але я люблю боротьбу і думаю, що боротьба не проблема для мене! Спробую міксувати манеру бою, пробувати бити і боротися», - розповів Ярослав Амосов.

У світі ММА не так багато бійців з бездоганним послужним списком. Амосов один з них, але у нього все ще не було можливості поборотися за титул в Bellator. Не так давно чемпіонський пояс в напівсередній вазі втратив Дуглас Ліма, він поступився Герарду Мусасі. Цілком можливо, що в наступному поєдинку представник Нідерландів відстоюватиме свій титул в бою з Амосовим. Але спершу, звичайно ж, Ярославу необхідно розібратися зі Сторлі.

Прогноз на бій від першої українки в UFC, амбасадора Parimatch Марини Мороз: «У Ярослава за плечима великий бійцівський досвід що робить його головним претендентом на перемогу в цьому бою, також у нього одна з кращих технік боротьби в напівсередній вазі Bellator.

Українець вже зустрічався в боях з американськими борцями і з легкістю проходив їх. Бійцівська техніка ММА Ярослава зростає від бою до бою. Мій прогноз - українець домінуватиме в партері протягом всього бою і закінчить бій достроково в пізніх раундах».