Як я і обіцяв, пояс їде в Україну – Ярослав Амосов

Україна вперше отримала чемпіона в топ-промоушені ММА.

Новий чемпіон турніру Bellator в напівсередній вазі боєць ММА Ярослав Амосов прокоментував перемогу в бою проти Дугласа Ліми, передає Укрінформ.

«Як я і обіцяв, пояс їде в Україну. Мені дуже приємно, що вас так багато, тих хто вірив в мене і підтримував.

У моїй підготовці брало участь багато людей, я вдячний кожному. Спасибі моїй команді за виконану роботу.

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Багато хто думав, що в цьому бою у мене будуть не дуже хороші кондиції. Люди розуміли, що моя боротьба краще, але вони думали, що я не зможу боротися всі 5 раундів», - сказав Амосов.

Як повідомляв Укрінформ, український боєць ММА Ярослав Амосов виграв титульний бій в турнірі Bellator 260 у бразильця Дугласа Ліми. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Для Амосова ця перемога стала 26-ю.

Фото: usatoday.com