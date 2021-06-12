Як я і обіцяв, пояс їде в Україну – Ярослав Амосов
Новий чемпіон турніру Bellator в напівсередній вазі боєць ММА Ярослав Амосов прокоментував перемогу в бою проти Дугласа Ліми, передає Укрінформ.
«Як я і обіцяв, пояс їде в Україну. Мені дуже приємно, що вас так багато, тих хто вірив в мене і підтримував.
У моїй підготовці брало участь багато людей, я вдячний кожному. Спасибі моїй команді за виконану роботу.
Багато хто думав, що в цьому бою у мене будуть не дуже хороші кондиції. Люди розуміли, що моя боротьба краще, але вони думали, що я не зможу боротися всі 5 раундів», - сказав Амосов.
Як повідомляв Укрінформ, український боєць ММА Ярослав Амосов виграв титульний бій в турнірі Bellator 260 у бразильця Дугласа Ліми. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Для Амосова ця перемога стала 26-ю.
Фото: usatoday.com