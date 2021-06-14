Українка Марта Костюк піднялася на 16 позицій рейтингу WTA

Одразу на 16 позицій покращила свої позиції у світовому тенісному рейтингу 18-річна українка Марта Костюк.

В оновленому списку Жіночої теннісної асоціації (WTA) киянка посідає рекордне для себе 65-те місце, передає Укрінформ.

Перша «ракетка» України Єліна Світоліна залишилася на 6-у рядку.

На 19 місць піднялася у другій сотні Ангеліна Калініна (120-та позиція), на 3 - Катаріна Завацька (126-та). Катерина Козлова втратила 2 позиції (161-е місце), а Леся Цуренко опустилася на 23 рядки (163-тє).

У парній класифікації кращий результат серед українок у Надії Кіченок - 45 місце. На 48-у перебуває її сестра - Людмила Кіченок.

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Лідирує в одиночному рейтингу WTA австралійка Ешлі Барті. Другою йде японка Наомі Осака, третьою - румунка Симона Халеп.

Фото: j48tennis.net.