Людмила Кіченок виграла парний турнір WTA 250 у Ноттінгемі
Укрінформ
Українсько-японський тенісний дует Людмила Кіченок/Макото Ніномія виграв титул на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі (Великобританія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.
У фінальному поєдинку Кіченок і Ніномія у трисетовому матчі перемогли другий сіяний тандем Керолайн Доулгайд (США)/Сторм Сандерс (Австралія) - 6:4, 6:7 (7:3), 10:8, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 43 хвилини.
Для Людмили та Макото це був перший спільний титул. На старті сезону-2018 пара грала у фіналі турніру в Гобарті (Австралія).
Фото: Getty Images.