Людмила Кіченок виграла парний турнір WTA 250 у Ноттінгемі

Українсько-японський тенісний дует Людмила Кіченок/Макото Ніномія виграв титул на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі (Великобританія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.

У фінальному поєдинку Кіченок і Ніномія у трисетовому матчі перемогли другий сіяний тандем Керолайн Доулгайд (США)/Сторм Сандерс (Австралія) - 6:4, 6:7 (7:3), 10:8, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 43 хвилини.

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Для Людмили та Макото це був перший спільний титул. На старті сезону-2018 пара грала у фіналі турніру в Гобарті (Австралія).

Фото: Getty Images.