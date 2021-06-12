Бельгія розгромила Росію в матчі футбольного Євро-2020
Зустріч пройшла в Санкт-Петербурзі і завершилася з результатом 3:0, передає Укрінформ.
Рахунок на 10-й хвилині відкрив форвард бельгійців Ромелу Лукаку після навісу вінгера Дріса Мертенса з правого флангу. На 34-й хвилині перевагу «Червоних дияволів» збільшив захисник Томас Мьоньє, вдало зігравши на добиванні, а на 88-й вдруге відзначився Лукаку після результативного пасу Мьоньє.
В іншому поєдинку першого туру групи В збірна Данії в Копенгагені поступилася команді Фінляндії - 0:1.
16 червня Фінляндія зустрінеться з Росією, а Бельгія зіграє з Данією.
Нагадаємо, збірна України свій перший матч на груповій стадії європейської першості проведе 13 червня на «Йоган Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Голландії.
Підопічні Андрія Шевченка в квартеті С також зустрінуться з футболістами Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня). Обидва протистояння відбудуться на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія).
Євро-2020 пройде до 11 липня.
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