Фінляндія мінімально обіграла Данію на футбольному Євро-2020

Під час матчу у Крістіана Еріксена стався серцевий напад.

Фінляндія в Копенганені виграла у Данії 1:0 в першому матчі групи B, повідомляє Укрінформ.

Пох'янпало привів Фінляндію до перемоги на 60-й хвилині.

Під час матчу у лідера збірної Данії Еріксена стався серцевий напад на 43-й хвилині. Футболіста госпіталізували а матч призупинили. Через деякий час поєдинок продовжили.

Нагадаємо, збірна України (квартет С) свій перший матч на груповій стадії європейської першості проведе 13 червня на «Йохан Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Голландії.

Підопічні Андрія Шевченка також зустрінуться з футболістами Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня). Обидва поєдинки пройдуть на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія).

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