Матч Данія – Фінляндія перенесли на 13 червня, стан Еріксена стабільний
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Укрінформ
Крістіан Еріксен мав серцевий напад на полі.
Матч чемпіонату Європи з футболу Данія – Фінляндія призупинили через напад у півзахисника данців Крістіана Еріксена, передає Укрінформ.
На 42-й хвилині матчу в Копенгагені півзахисник Данії Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Бригада медиків майже десять хвилин реанімувала футболіста після чого терміново віднесла його в підтрибунне приміщення.
За останньою інформацією, стан Еріксена стабільний, його чекає обстеження в шпиталі. Матч в Копенгагені дограють 13 червня в 11:00.
Фото: Getty Images