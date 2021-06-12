Матч Данія – Фінляндія перенесли на 13 червня, стан Еріксена стабільний

Крістіан Еріксен мав серцевий напад на полі.

Матч чемпіонату Європи з футболу Данія – Фінляндія призупинили через напад у півзахисника данців Крістіана Еріксена, передає Укрінформ.

На 42-й хвилині матчу в Копенгагені півзахисник Данії Крістіан Еріксен несподівано втратив свідомість. Бригада медиків майже десять хвилин реанімувала футболіста після чого терміново віднесла його в підтрибунне приміщення.

За останньою інформацією, стан Еріксена стабільний, його чекає обстеження в шпиталі. Матч в Копенгагені дограють 13 червня в 11:00.

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