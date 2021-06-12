Швейцарія та Вельс зіграли внічию на футбольному Євро-2020
Гра у квартеті А пройшла у суботу на «Олімпійському стадіоні» в Баку, передає Укрінформ.
Обидва м'ячі були забиті головою після подачі кутових. На 49-й хвилині відзначився швейцарець Брель Емболо, а на 74-й - валлієць Кіффер Мур.
Як повідомлялося, у першому поєдинку группи А італійці у Римі упевнено обіграли збірну Туреччини - 3:0.
Становище команд після першого туру: Італія - 3 очки, Швейцарія - 1, Вельс - 1, Туреччина - 0.
Сьогодні на Євро також пройдуть два матчі у квартеті В. Данія зіграє з Фінляндією (початок - о 19.00), а Бельгія - з Росією (22.00).
Нагадаємо, збірна України (квартет С) свій перший матч на груповій стадії європейської першості проведе 13 червня на «Йохан Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Голландії.
Підопічні Андрія Шевченка також зустрінуться з футболістами Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня). Обидва ппоєдинки пройдуть на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія).
Фото: goal.com.