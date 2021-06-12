Італія розгромила Туреччину на старті футбольного Євро-2020

У Римі завершився стартовий поєдинок фінального турніру XVI чемпіонату Європи з футболу.

У матчі відкриття Євро-2020 збірна Італії перемогла національну команду Туреччини - 3:0, передає Укрінформ.

Рахунок зустрічі на 53-й хвилині відкрив захисник збірної Туреччини Меріх Демірал, зрізавши м'яч у свої ворота після прострільної передачі Доменіко Берарді. На 66-й хвилині перевагу італійців збільшив Чіро Іммобіле, а на 79-й - Лоренцо Інсіньє.

В іншому поєдинку першого туру групи А 12 червня в Баку зійдуться футболісти Уельсу і Швейцарії.

Нагадаємо, збірна України свій перший матч на груповій стадії європейської першості проведе 13 червня на «Йохан Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Голландії.

Підопічні Андрія Шевченка в квартеті С також зустрінуться з футболістами Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня). Обидва Протистояння пройдуть на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія).

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали відбудуться 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал Євро-2020 прийме 11 липня стадіон «Уемблі» в Лондоні (Англія).