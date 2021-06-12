Команда Шевченка хоче дійти щонайменше до 1/8-ї фіналу – нідерландські ЗМІ

Преса нашого суперника нагадує, що у відбірковій групі Євро-2020 Україна обійшла Португалію.

У нідерландській газеті AD у рубриці «Світ спорту» ціла сторінка була присвячена збірній України та її головному тренеру Андрію Шевченко.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, у матеріалі зазначено, що Андрій Шевченко - зірка футболу, який має великі амбіції, не боїться місцевої команди та хоче дійти щонайменше до 1/8-ї фіналу.

«Планка ставитися все вище і вище», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що той факт, що «синьо-жовті» завершили відбірний цикл чемпіонату Європи переможцем групи і тим самим випередили діючих чемпіонів Португалії, викликає у «помаранчевих» побоювання перед грою.

За словами українського футболіста, центрального захисника донецького «Шахтаря» та збірної України Сергія Кривцова, це доводить, що Україна дійсно має силу. І якщо Шевченко чогось досяг як тренер збірної, так це того, що його підопічні ні від чого не тікають.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України свій перший матч на груповій стадії європейської першості проведе 13 червня на «Йохан Кройф Арені» в Амстердамі проти національної команди Нідерландів.

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Підопічні Андрія Шевченка в квартеті С також зустрінуться з футболістами Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня). Обидва протистояння пройдуть на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія).

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали відбудуться 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал Євро-2020 прийме 11 липня стадіон «Вемблі» в Лондоні (Англія).