Нідерланди втратили основного захисника перед матчем з Україною

Маттейс Де Лігт відновлюється після травми.

Збірна Нідерландів зіграє матч Євро-2020 проти України без основного захисника Маттейса Де Лігта, повідомляють голландські ЗМІ.

21-річний голландець пропустить зустріч в Амстердамі через травму паху, яку отримав на минулому тижні під час одного з тренувань. Де Лігт, який на клубному рівні виступає за «Ювентус», пропустив кілька тренувань збірної, а також не зіграв у контрольному матчі проти Грузії (3:0).

Як повідомляв Укрінформ, матч Євро-2020 Нідерланди - Україна зіграють 13 червня в Амстердамі на «Йохан Кройфф Арені». Старт - о 22:00.

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