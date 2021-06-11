Матч Євро-2020 Нідерланди - Україна судитиме Фелікс Брих

На поєдинку футбольного Євро-2020 у групі С Нідерланди - Україна, що пройде 13 червня в Амстердамі на стадіоні «Йохан Кройф Арена», працюватиме інтернаціональна суддівська бригада.

Як повідомляє пресслужба УАФ, головним арбітром виступить 45-річний німецький юрист із Мюнхена Фелікс Брих, передає Укрінформ. На лініях Бриху допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ та Штефан Лупп. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме поляк Бартош Франковський. Арбітр системи VAR - Марко Фрітц (Німеччина). Перші асистенти арбітра VAR - Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Лі Беттс (Англія). Третій асистент арбітра VAR - Стюарт Аттуелл (Англія). Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Євро-2020 Нідерланди - Україна Поєдинок Нідерланди - Україна розпочнеться у неділю о 22.00 за київським часом. Матч покажуть телеканали «Футбол 1» та «Україна». Фото: uaf.ua.