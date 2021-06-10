Кубок Америки: головні претенденти на перемогу – Бразилія та Аргентина

У справі головні зірки претендентів – Мессі та Неймар.

Поки вболівальники Старого світу дивитимуться Євро, на іншому боці планети відбуватиметься не менш масштабний турнір – Кубок Америки. Перший матч відбудеться 13 червня, а фінал заплановано на 10 липня.

У Бразилії за звання чемпіона боротимуться 10 збірних, хоча, їх могло бути і менше. Навіть господарі турніру, які є діючими володарями титулу, не хотіли грати в Кубку Америки. Футболісти були незадоволені організацією Кубка Америки в умовах пандемії. Позицію гравців поділяв і головний тренер Тіте. А ветерани національної команди висловили невдоволення фактом перенесення турніру і тим, що вони дізналися про нього зі ЗМІ.

Була під питанням і участь Аргентини. Країна мала приймати турнір разом з Колумбією, але його перенесли до Бразилії. Знову таки через пандемію. Ходили чутки, що збірна не поїде на Кубок Америки, але у підсумку аргентинці заявили, що гратимуть. Разом з командою боротиметься за головний трофей і Лео Мессі.

За оцінками аналітиків Parimatch, Бразилія та Аргентина є основними претендентами на перемогу. Далі йдуть Колумбія та рекордсмен за кількістю тріумфів у Кубку Америки – Уругвай. Якщо виграє Аргентина, то матиме 15 трофеїв, а для Бразилії це може бути 10-та перемога в турнірі.

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