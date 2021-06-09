Відбір на ЧС-2022: Бразилія обіграла Парагвай, Аргентина втратила перемогу над Колумбією

Бразильці здобули шосту перемогу поспіль.

У Південній Америці триває відбірковий турнір на футбольний чемпіонат світу-2022. У матчах 6-го туру збірна Бразилії обіграла на чужому полі Парагвай 2:0, а от Аргентина не зуміла перемогти на виїзді Колумбію – нічия 2:2 передає Укрінформ.

В Асунсьйоні Бразилія здобула у відборі свою шосту перемогу поспіль. Голи Неймара і Пакети забезпечили бразильцям перемогу над Парагваєм 2:0.

В Барранкільї аргентинці до 51-ї хвилини вели з перевагою в два м’ячі – відзначились Ромеро і Паредес. Однак Колумбія відігралася. Спочатку забив Мюріель, а на 4-й компенсованій хвилині Борха приніс господарям нічию 2:2.

Інші матчі туру: Еквадор – Перу – 1:2, Венесуела – Уругвай – 0:0, Чилі – Болівія – 1:1.

Турнірне становище у топ-5 відбіркової групи: 1.Бразилія – 18 (6), 2.Аргентина – 12 (6), 3.Еквадор – 9 (6), 4.Уругвай – 8 (6), 5.Колумбія – 8 (6). Перші чотири збірні отримають прямі путівки на ЧС-2022.

Наступний тур зіграють 2 вересня. Головні поєдинки туру: Чилі – Бразилія і Еквадор – Парагвай.

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