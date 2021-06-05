Бразилія обіграла Еквадор і впевнено лідирує у відборі на ЧС-2022
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Укрінформ
Бразильці здобули п’яту перемогу поспіль.
У відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна Бразилії обіграла на своєму полі Еквадор 2:0, передає Укрінформ.
Бразилія приймала Еквадор в Порту-Алегрі і змогла вийти вперед лише в середині другого тайму. На 65-й хвилині м’яч забив Рішарлісон. На 4-й компенсованій хвилині Неймар реалізував пенальті і закріпив перевагу Бразилії – 2:0.
Турнірне становище у топ-5 відбіркової групи: 1.Бразилія – 15 (5), 2.Аргентина – 11 (5), 3.Еквадор – 9 (5), 4.Парагвай – 7 (5), 5.Уругвай – 7 (5). Перші чотири збірні отримають прямі путівки на ЧС-2022.
Наступний тур зіграють 9 червня. Головні поєдинки туру: Колумбія – Аргентина і Парагвай – Бразилія.
Фото: Getty Images