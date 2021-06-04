Відбір на ЧС-2022: Аргентина з Мессі не зуміла обіграти Чилі

Матч завершився внічию 1:1.

У відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини зіграла на своєму полі внічию 1:1 з Чилі, передає Укрінформ.

В центральному матчі 7-го туру відбіркового турніру ЧС-2022 в Південній Америці Аргентина приймала на своєму полі Чилі. Господарі вийшли вперед на 23-й хвилині – Ліонель Мессі реалізував пенальті. Чилійці відігралися на 36-й хвилині після голу Алексіса Санчеса. У підсумку, матч завершився внічию 1:1.

Інші результати 7-го туру: Болівія – Венесуела – 3:1, Уругвай – Паргвай – 0:0, Перу – Колумбія – 0:3.

Турнірне становище у топ-5 відбіркової групи: 1.Бразилія – 12 (4), 2.Аргентина – 11 (5), 3.Еквадор – 9 (4), 4.Парагвай – 7 (5), 5.Уругвай – 7 (5). Перші чотири збірні отримають прямі путівки на ЧС-2022.

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