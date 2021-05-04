Мессі і «Барселона» близькі до підписання контракту до 2023 року - Ніколо Скіра

«Каталонці» впевнені в успішності майбутньої угоди.

«Барселона» і форвард Ліонель Мессі близькі до підписання контракту до 2023 року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра, передає Укрінформ.

«Блаугранас» впевнені, що найближчим часом зможуть оголосити про новий договір з шестиразовим володарем Золотого м'яча.

Раніше повідомлялося, що Мессі піде на зниження зарплати в Барселоні для того, щоб клуб зміг поборотися за трансфер Ерлінга Голанда з дортмундської «Боруссії».

У нинішньому сезоні Лео забив 36 голів і віддав 14 результативних передач в 44 матчах каталонців у всіх турнірах.

Нагадаємо, «Барселона» займає третє місце в чемпіонаті Іспанії і на два очки відстає від "Атлетіко". Команди зіграють між собою в суботу, 8 травня.

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