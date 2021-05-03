Роналду не має наміру продовжувати контракт з «Ювентусом» - ЗМІ

Він хоче завершити кар'єру в «Спортінгу».

Нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду думає про те, щоб завершити професійну кар'єру в «Спортінгу», повідомив журналіст Sport Mediaset Клаудіо Раймонд, передає Укрінформ.

36-річний португалець не має наміру підписувати новий контракт з «Ювентусом» і хоче перейти в «Спортинг» влітку 2022 року, коли термін його чинної угоди з туринцями закінчиться.

«Роналду вже сформував плани на майбутнє. Він хоче закінчити свій цикл в «Ювентусі» і провести в «Спортінгу» два роки.

Кріштіану не має наміру йти з «Ювентуса» прямо зараз. Він з повагою ставиться до свого контракту, який закінчується в 2022 році.

Шансів на повернення в Іспанію і «Реал» немає, а у «Манчестер Юнайтед» немає фінансових можливостей, щоб купити Роналду.

Він ні в якому разі не стане йти з «Ювентуса». На те у нього є особисті причини, особливу роль тут відіграють зв'язку зі спонсорами», - розповів Раймонд.

Роналду виступає за «Ювентус» з 2018 року. Форвард є вихованцем «Спортинга», в системі якого він перебував з 1997 по 2003 рік.

Нагадаємо, в цьому сезоні португалець забив 27 голів і зробив 3 результативні передачі в 30 матчах Серії А.

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