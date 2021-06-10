Жіноча збірна України програла футболісткам Японії у товариському матчі

Національна жіноча збірна України з футболу поступилася на виїзді команді Японії у товариському матчі.

Поєдинок пройшов в місті Хіросіма і завершився з рахунком 8:0 (4:0) на користь господарок арени Edion Stadium Hiroshima, передає Укрінформ.

Матч відбувся в рамках святкування 100-річчя Японської асоціації футболу.

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Нагадаємо, що Японія - учасниця Олімпійських ігор, які в липні стартують у Токіо. Відповідно до жеребкування ця збірна потрапила до групи Е й зіграє з національними жіночими командами Великої Британії, Канади та Чилі.

Українська збірна цим матчем розпочала підготовку до кваліфікації чемпіонату світу-2023, яка стартує восени поточного року. За результатами жеребкування «синьо-жовті» у групі В зустрінуться з командами Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів.

Фото: JFA.