Жіноча збірна України з пляжного футболу уперше виступить у Євролізі

Уперше в своїй історії жіноча збірна України з пляжного футболу візьме участь у розіграші Євроліги.

Суперниками нашої команди на груповому етапі будуть комнади Іспанії, Швейцарії та Нідерландів, повідомляє офіційний сайт Всесвітньої організації пляжного футболу (BSWW). «Попри те, що збірна України вперше візьме участь у розіграші Євроліги, до її складу входить багато гравців команди «Мрія-2006» з Одеської області, які минулого року виграли жіночий Кубок європейських чемпіонів. Це сталося також під час їхнього дебютного виступу. Це означає, що українки є справжніми претендентами на виграш Євроліги», - зазначається у повідомленні.

Склад груп жіночої Євроліги-2021:

Група 1. Іспанія, Швейцарія, Нідерланди, Україна.

Група 2. Англія, Росія, Чехія.

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Розіграш жіночої Євроліги-2021 проходитиме з 17-го по 20 червня в португальському місті Назаре паралельно з відбірковим турніром чоловічої Євроліги. Переможці груп зустрінуться у фіналі, другі команди зіграють у матчі за третє місце, а треті позмагаються за п'яте.

Фото: uaf.ua.